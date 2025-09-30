El 74 % de las trabajadoras del transporte ha sufrido violencia o acoso, según encuesta

The Swiss voice in the world since 1935
Bruselas, 30 sep (EFE).- Casi tres cuartas partes (74 %) de las mujeres empleadas en el sector del transporte declaran haber sufrido acoso o violencia en su lugar de trabajo, según una encuesta difundida este martes por la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF, por sus siglas en inglés).

«La violencia y el acoso no son incidentes aislados. Son un problema estructural en nuestra industria. Es responsabilidad de los empleadores garantizar lugares de trabajo seguros y libres de cualquier forma de violencia», declaró en un comunicado la secretaria general de la ETF, Livia Spera.

De las 772 mujeres que detallaron la frecuencia de los abusos sobre un total de 1.071 encuestadas, el 7 % dijo experimentarlos a diario, el 17 % varias veces por semana, el 7 % una vez por semana y el 45 % varias veces al mes.

El sondeo se realizó entre mayo y septiembre de 2025 a partir de una muestra de 1.071 mujeres originarias de veinticuatro países de dentro y fuera de Europa empleadas en múltiples sectores del transporte, incluidos ferrocarril, aviación, transporte público urbano, carretera, marítimo, logística, vías navegables interiores, pesca y trabajo portuario.

Las respuestas arrojan que la violencia más frecuente (56 %) procedía de pasajeros y usuarios de servicios, si bien un «preocupante» 41 % declaró que estos incidentes involucraron a colegas, directivos o supervisores, agrega la Federación Europea de Trabajadores del Transporte.

«Los tipos de abusos incluían acoso verbal, amenazas, intimidación, acoso sexual, escupitajos y violencia digital», añadió esa plataforma. EFE

