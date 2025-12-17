El 74 % de los españoles confía en la UE para un mejor futuro del país

3 minutos

Madrid, 17 dic (EFE).- El 74 % de los españoles cree que el futuro del país será mejor dentro de la UE, ampliamente por encima de la media europea (68 %), mientras que solo el 51 % dice estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia y aumenta la preocupación por la vivienda y la inflación como problemas nacionales.

Son datos del Eurobarómetro Estándar de otoño para España, basados en un millar de encuestas domiciliarias efectuadas entre octubre y noviembre de 2025 y presentados este miércoles por la Representación de la Comisión Europea (CE) en Madrid.

La confianza en la UE mejora cinco puntos porcentuales respecto a la encuesta de la primavera pasada. Además, el 77 % cree que deberían tomarse más decisiones en la Unión Europea, por encima del conjunto de ciudadanos comunitarios (59 %).

«En menos de un mes se cumplen cuarenta años de la entrada de España en la UE. Que casi tres de cada cuatro ciudadanos consideren que nuestro país encara mejor su futuro dentro de la Unión que fuera demuestra el impacto positivo de estas cuatro décadas de camino compartido», dedujo el director de la Representación de la CE en España, Daniel Calleja, según un comunicado de la misma.

Y los resultados son una «señal clara», indicó, de que la ciudadanía española «apuesta por una Europa más fuerte e integrada».

El secretario general español para la Unión Europea, Carlos Moreno Blanco, concluyó que se trata de un «europeísmo sólido y una expectativa clara» de que la UE siga aportando soluciones: «Desde la situación internacional -apuntó- hasta la vivienda, desde el coste de la vida hasta la resiliencia de nuestros sistemas democráticos».

Según la mayoría de los encuestados en España, el presupuesto de la UE debe destinarse a empleo, servicios sociales y sanidad pública (63 %). Esta sería también la primera opción de los europeos, si bien en una proporción menor (42 %).

En segundo lugar, señalan la vivienda (52 %), siete puntos por encima de la encuesta de la primavera pasada. En este caso, sólo un 26 % de los europeos marcan esta opción.

La guerra de Ucrania, el mayor reto europeo

Con el mismo nivel de menciones (25 %), tanto la invasión de Ucrania por parte de Rusia como la situación internacional son el principal problema al que la UE se enfrenta, según los ciudadanos españoles.

Para el conjunto de los europeos, la principal preocupación es la invasión rusa de Ucrania (26 %), mientras que la situación internacional es para ellos la tercera preocupación (19 %).

La inmigración se sitúa como segundo problema más relevante para los españoles (21 %), con un aumento de seis puntos porcentuales respecto a la primavera.

Según un 17 % de ciudadanos españoles, el conflicto de Oriente Medio es el tercer problema más importante de la UE actualmente, pero solo lo menciona un 9 % del conjunto de europeos.

La vivienda, el problema fundamental

Si bien la gran mayoría de españoles se siente satisfecho con su vida diaria (9 de cada 10), la vivienda es la principal preocupación nacional, seguida de la subida de precios, la inmigración y la situación económica.

En concreto, el problema fundamental es la vivienda por su escasez y encarecimiento, según el 36 % de los encuestados en España, diez puntos porcentuales más que en la encuesta de primavera, y a gran distancia de la media europea, del 13 %.

La inflación es la segunda preocupación, mencionada por un 23 % de los encuestados, aunque apenas varía respecto al sondeo anterior (24 %). Por el contrario, es el problema fundamental según un 31 % de los europeos. EFE

