El 74 % de los votantes en Miami rechaza ceder un terreno público a la biblioteca de Trump

2 minutos

Miami (EFE), 6 oct (EFE).- Casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido un terreno público para construir en la ciudad la biblioteca del presidente estadounidense, Donald Trump, según reveló este lunes una encuesta de la firma local Bendixen & Amandi International.

El 74 % de los encuestados indicó que el terreno, junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) de Miami, debió seguir como propiedad de la universidad pública Miami-Dade College, mientras que solo el 14 % aprobó usarlo para la biblioteca presidencial de Trump, residente oficial de Florida.

Incluso, casi seis de cada 10 votantes republicanos, el 59 %, preferirían que el solar, que ahora funciona como un aparcamiento, siguiese en manos del Miami-Dade College, al igual que el 69 % de los independientes y el 94 % de las demócratas.

La encuesta se realizó entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, tras difundirse que el Gobierno de Florida aprobó regalar el terreno de más de 4.000 metros cuadrados para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores por considerarla «un insulto».

El sondeo, basado en 600 entrevistas telefónicas y en línea con un margen de error del 4 % y un nivel de confianza del 95 %, indaga por primera vez las opiniones sobre políticas del presidente en Miami-Dade, donde Trump fue en noviembre pasado el primer candidato presidencial republicano en ganar el condado desde 1988.

Por ejemplo, el 50 % de los votantes rechazan el intento del Gobierno de remover el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los venezolanos, cuya mayor diáspora en Estados Unidos está en el sur de Florida, frente al 35 % que lo respaldan.

Además, seis de cada 10 electores, el 60 %, se oponen a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados sin historial criminal en Miami-Dade, donde más del 50 % de la población nació en el extranjero, más que en ningún otro condado de Estados Unidos, frente al 32 % que apoyan la medida.

Pero el 55 % de la población expresó su desacuerdo tras el anuncio del Gobierno de Florida de eliminar los mandatos de vacunación obligatoria en las escuelas, ante un 40 % de respaldo. EFE

ppc/ims/rcf