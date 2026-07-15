El 75 % de las playas del norte de Puerto Rico presentan procesos de erosión,según estudio

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San Juan, 15 jul (EFE).- Una investigación del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, adscrito a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), reveló que el 75 % de las playas en la costa norte de la isla presentan procesos de erosión.

Así lo informó este miércoles la UPR en un comunicado, luego de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) publicara los datos del proyecto ‘Cambios Costeros en once municipios de la costa norte de Puerto Rico’ (2022-2023).

El proyecto fue dirigido por los geólogos Maritza Barreto Orta y Kevián Pérez Valentín, de la UPR -Recinto de Río Piedras (San Juan)-, en colaboración con la oceanógrafa Legna Torres García, del USGS, mediante una subvención competitiva de 499.000 dólares otorgada por un período de dos años.

Barreto Orta señaló que los resultados constituyen una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de adaptación y planificación costera.

«Los hallazgos confirman la continuidad de los procesos de erosión costera en Puerto Rico y evidencian la urgencia de integrar esta información científica en la planificación del territorio», sostuvo Barreto Orta en el comunicado.

«Conocer cómo evolucionan nuestras playas nos permite anticipar riesgos, proteger comunidades e infraestructura y desarrollar estrategias de adaptación más efectivas frente al cambio climático y los eventos extremos», prosiguió.

La investigación evaluó, mediante herramientas geoespaciales, los cambios en el ancho de las playas y el desplazamiento de la línea de costa entre 2018 y 2023 en los municipios de Rincón, Aguadilla, Isabela, Hatillo, Arecibo, Vega Baja, Dorado, Carolina, Loíza, Río Grande y Luquillo.

El propósito de la investigación fue identificar áreas de erosión y acreción, pérdida de playa, desplazamientos tierra adentro de la línea costera y otros cambios que permitan comprender el nivel de exposición de estas comunidades frente a los efectos del cambio climático, las marejadas y otros eventos costeros extremos.

Entre los principales hallazgos del estudio se destaca que el 75 % de los transectos de playa analizados evidenciaron procesos de erosión, con reducciones en el ancho de la playa subaérea que oscilaron entre 0,01 y 92 metros. Solo el 25 % mostró procesos de acreción, con aumentos entre 0,01 y 154 metros.

Asimismo, los investigadores identificaron un proceso generalizado de fragmentación o segmentación de las playas provocado por la presencia de vegetación, afloramientos rocosos e infraestructura construida.

Esta condición reduce la capacidad natural de las playas para disipar la energía del oleaje, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades y de la infraestructura costera.

El estudio también determinó que el desplazamiento de tierra adentro de la línea de costa fue el cambio predominante entre 2018 y 2023, generalmente con desplazamientos menores de 15 metros, aunque los cambios más significativos parecen estar asociados a marejadas invernales y eventos severos de erosión.

De igual forma, se evidenció que las estructuras construidas en la zona costera influyen directamente en la modificación del ancho de las playas.

La investigación contó además con la participación de los egresados de la Escuela Graduada de Planificación y del Departamento de Ciencias Ambientales.

La investigación está publicada en el portal https://coastal.er.usgs.gov/data-release/doi-P13R6R7K/. EFE

jm/crf