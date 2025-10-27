El 75 % de los españoles sólo quiere centros de datos si se alimentan con renovables

1 minuto

Bruselas, 27 oct (EFE).- El 75 % de los españoles sólo quiere que se construyan nuevos centros de datos si se alimentan con energía renovable y dos tercios rechazan su desarrollo si se nutren de combustibles fósiles, según una encuesta publicada este lunes por la red ambiental Beyond Fossil Fuels.

El sondeo, realizado por Savanta en cinco países europeos (Alemania, España, Irlanda, Suiza y Reino Unido), arroja que el 76 % de los ciudadanos de esos países comparten la misma opinión, frente a un 16 % que se posiciona en contra.

Además, tres de cada cuatro reclaman que los gobiernos establezcan criterios claros para priorizar el acceso a la electricidad en tiempos de escasez y ocho de cada diez consideran que las grandes tecnológicas deben pagar más por el uso energético y contribuir a financiar la red.

Los datos se conoce en pleno auge de las inversiones de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft o Google, que han anunciado la apertura de centros de datos en la Comunidad de Madrid, Aragón o Castilla-La Mancha, infraestructuras que consumen a menudo también ingentes cantidades de agua para refrigerar los servidores.

«El agua es esencial para la vida; los memes de gatos, no», ironizó en un comunicado la coordinadora de la plataforma española Tu Nube Seca Mi Río, Aurora Gómez Delgado, al denunciar que España es uno de los países europeos más afectados por la sequía. EFE

