El 76 % de las niñas dominicanas sufre violencia antes de los 18 años, según Unicef

2 minutos

Santo Domingo, 10 oct (EFE).- El 76 % de las niñas dominicanas sufre violencia antes de cumplir los 18 años, denunció este viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con motivo de la conmemoración el 11 de octubre del Día Internacional de la Niña.

De acuerdo con el informe de Unicef sobre el Estado de la Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en República Dominicana, el 76 % de las adolescentes de 15 a 17 años ha sido víctima de algún tipo de violencia, el 52,2 % reporta haber sufrido violencia sexual, mientras que en los espacios escolares, el 45,5 % ha experimentado agresiones físicas o psicológicas.

Estas cifras, añadió el organismo en un comunicado, «revelan una realidad alarmante y normalizada, donde la violencia no solo impacta el presente de las niñas, sino también sus oportunidades de futuro y su estabilidad emocional».

«Cada niña enfrenta una doble carga: la de sobrevivir a la violencia y la de demostrar constantemente su valor. Su integridad física y emocional, y su liderazgo, van de la mano», sostuvo la representante de Unicef en el país, Anyoli Sanabria.

En ese sentido, instó a las autoridades, comunidades y familias a crear entornos seguros, empáticos y participativos donde las niñas puedan expresarse libremente, tomar decisiones sobre sus vidas y ejercer roles de liderazgo desde temprana edad.

Asimismo, llamó a invertir en servicios de salud mental sensibles a las necesidades de niñas y adolescentes, y fortalecer políticas públicas que combatan la violencia de género en todas sus formas.

«Invertir en las niñas es apostar por un país más equitativo, resiliente y próspero. Ellas no solo son el futuro, también son el presente del cambio social que necesitamos», concluyó Sanabria.EFE

