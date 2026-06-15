El 76 % de los belgas apoya crear un impuesto a las grandes fortunas para reducir déficit

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Bruselas, 15 jun (EFE).- El 76 % de los belgas apoya crear un impuesto adicional sobre las grandes fortunas para reducir el déficit presupuestario del país, mientras que el 71 % rechaza una subida del IVA, según un sondeo de Ipsos para RTL Info y Le Soir publicado este lunes.

La encuesta refleja un respaldo especialmente elevado a esa medida en Valonia, la región sur del país, donde el apoyo alcanza el 81 %, y muestra que la propuesta supera las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha.

El impuesto cuenta con el respaldo mayoritario de los votantes de partidos de izquierda, ecologistas y socialdemócratas, con apoyos entre el 86 y el 87 %, hasta el centro derecha como la N-VA del primer ministro Bart De Wever (70 %), e incluso recaba un 64 % de apoyos entre simpatizantes del liberal Movimiento Reformador (MR), partido reacio a nuevas subidas fiscales.

En cambio, el 71 % de los belgas rechaza una subida generalizada del IVA, una oposición que alcanza el 78 % en Valonia y el 66 % en Flandes.

Bélgica, el cuarto país más endeudado de Europa, debe encontrar unos 7.000 millones de euros para reducir su déficit presupuestario y está desde hace dos años bajo vigilancia de la Unión Europea por el desequilibrio de sus cuentas públicas.

El sondeo fue realizado por el instituto demoscópico Ipsos entre el 1 y el 9 de junio de 2026 entre 2.605 encuestados, con muestras representativas de la población belga mayor de 18 años de Valonia, Flandes y Bruselas. EFE

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