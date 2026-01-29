El 76 % de los peruanos rechaza discursos electorales de odio contra la comunidad LGTBIQ+

Lima, 29 ene (EFE).- El 76 % de los peruanos no apoyaría a candidatos que promuevan discursos de odio o posiciones contra la comunidad LGTBIQ+ en la campaña electoral para los comicios generales de abril próximo, aunque el 21 % se mantendría ajeno a una participación activa contra una agresión, de acuerdo a un sondeo de la encuestadora Ipsos, en alianza con la organización Más Igualdad Perú, difundida este jueves.

Según el estudio de Ipsos, el 57 % de los peruanos intervendría activamente en rechazo a un discurso de odio contra la comunidad LGBTIQ+, mientras que un 6 % participaría a favor de una agresión de este tipo.

Entre los 36 candidatos a la Presidencia en Perú, hay postulantes de extrema derecha, que figuran en los primeros lugares de intención de voto, que han manifestado su apoyo a la familia tradicional y cuyos partidos han bloqueado en el Congreso algunas iniciativas como el libre acceso a la educación sexual integral en el colegio y a la unión de hecho entre personas del mismo sexo.

Actualmente, «el 80 % de los planes de Gobierno no tienen una propuesta LGBTIQ+», su propuesta es «el silencio», apuntó el presidente de Más Igualdad Perú, Bruno Fernández, en la presentación de la encuesta.

El debate político en el país está centrado en el combate a la inseguridad ciudadana, específicamente a la extorsión y el sicariato (asesinato por encargo), pero esta comunidad busca abrir el espacio para hablar sobre el reconocimiento de derechos de los que se sienten discriminados, como el matrimonio igualitario que aún no es reconocido legalmente.

Perú tiene una población de 33 millones de habitantes, de los cuales 1,7 millones de adultos se identificó con una orientación no heterosexual, en un estudio de Ipsos del 2020.

La última encuesta de Ipsos, que se aplicó entre el 9 y 10 de octubre del 2025, reveló que el 55 % respalda algún tipo de reconocimiento legal para parejas del mismo sexo.

El director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, detalló que el 29 % apoya el matrimonio igualitario, el 26 % la unión civil y que este porcentaje de respaldo se eleva a 49 % entre la población más joven, de 18 a 25 años de edad.

Loli indicó que hay una resistencia del 25 % de los peruanos por motivos religiosos o en defensa del modelo tradicional de familia.

Sin embargo, comentó que es momento en que «la sociedad empiece a cambiar de manera significativa», respecto a los derechos de esta comunidad, pues el 79 % respondió que las personas LGBTIQ+ deben ser tratadas con respeto y tener acceso al trabajo digno, educación y salud.

El 62 % opinó que el eventual matrimonio entre personas del mismo sexo no tendría un impacto directo en su vida personal, contra un 9 % que señaló que tendría un impacto positivo en ellos.

La vocera de la campaña ‘Sí acepto’, Gabriela Zavaleta, declaró en la presentación que las parejas del mismo sexo viven en un «estado de desprotección», pues «en nuestro país nos están diciendo que no somos iguales».

Zavaleta ha intentado sin éxito registrar su matrimonio con su pareja, realizado en Argentina, y desde hace un año ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial peruano, que aún no tiene respuesta. EFE

