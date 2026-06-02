El 76 % de Nueva Delhi sufre estrés térmico constante durante los veranos, según estudio

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Nueva Delhi, 2 jun (EFE).- Casi el 76 % del área de la capital india sufre un estrés térmico persistente durante los veranos, con las temperaturas en la superficie terrestre (LST) superando constantemente los 45 grados, según un estudio publicado este martes por el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente (CSE) de la India.

«El análisis geoespacial confirma que el 75,78 por ciento del área de Delhi sufre un estrés térmico persistente, una condición agravada por la drástica reducción de la cubierta vegetal de la ciudad», indica el reporte de la organización.

Los hallazgos llegan después de que Nueva Delhi experimentara varias olas de calor en las últimas semanas, obligando a las autoridades a instalar carpas climatizadas para proteger a la población de temperaturas de hasta 45 grados.

«Las comunidades vulnerables de Delhi no cuentan con los medios adecuados para adaptarse al aumento del calor y se ven afectadas con mayor severidad. Se afanan durante todo el día para ganarse el sustento diario, una tarea que se torna brutal cuando ni siquiera las noches ofrecen un respiro», afirmó el director del programa de Hábitat Sostenible del CSE, Rajneesh Sareen, durante la presentación del estudio.

Según los investigadores, esta «creciente crisis de calor urbano» se ha visto agravada por la pérdida de cobertura vegetal de la ciudad, la cual se ha reducido del 25,36 % en 2014 al 14,14 % una década después.

Para mitigar el calor extremo, el estudio recomienda a las autoridades exigir techos térmicamente eficientes, implementar pausas obligatorias para refrescarse para los trabajadores y escalonar los horarios de trabajo.

El calor extremo se extiende también en otras regiones de la India. A finales de mayo, las sucesivas olas de calor registradas a lo largo del país dejaban más de 500 casos sospechosos de golpes de calor desde marzo.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) advirtió que las olas de calor se están volviendo «más largas, más fuertes y más frecuentes». EFE

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