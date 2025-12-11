El 78 % de los españoles y 69 % de los europeos apoya prohibir los móviles en las escuelas

Bruselas, 11 dic (EFE).- El 78 % de los españoles y 69 % de los europeos estaría de acuerdo con la prohibición de los dispositivos digitales, como los teléfonos móviles, en los centros educativos de los países de la Unión Europea, según revela un Eurobarómetro publicado este jueves.

A la vez, el 88 % de los españoles y el 87 % de los ciudadanos de la UE piensa que se debe fomentar en las escuelas las tecnologías digitales diseñadas específicamente para el aprendizaje.

El Eurobarómetro, realizado entre el 7 el 14 de mayo pasados a partir de más de 25.700 entrevistas a ciudadanos de los Estados miembros, analiza las necesidades futuras en materia de educación digital.

Revela que una gran mayoría de ciudadanos está de acuerdo en que las competencias digitales son «fundamentales» para participar en la sociedad, con un 90 % de españoles y 89 % de europeos «totalmente» o «bastante de acuerdo» con esa afirmación.

Además, un 92 % de los ciudadanos en España y de la Unión Europea cree que las escuelas deben enseñar a los jóvenes a gestionar el impacto de las tecnologías digitales, como las redes sociales, sobre su salud mental y física.

Para los españoles y europeos, los padres y los centros escolares comparten casi un porcentaje idéntico de responsabilidad a la hora de enseñar a los menores a utilizar la tecnología de manera segura.

El 38 % de los ciudadanos de España y de la UE dice que está «totalmente de acuerdo» en que los docentes deben desempeñar un papel esencial para ayudar a los menores a adquirir las competencias necesarias para interactuar de forma segura con la tecnología (el 50 % y 52 %, respectivamente, está «bastante de acuerdo» con la afirmación).

Por otra parte, el 38 % de los europeos y 39 % de los españoles afirma que los padres, madres y familias tienen un papel muy importante en enseñar a sus hijos e hijas a usar la tecnología de forma segura y responsable. También el 49 % y 52 %, respectivamente, dice estar «bastante de acuerdo».

Sobre la inteligencia artificial, el 15 % de españoles y 17 % de europeos opina que puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje y que la comunidad educativa no debe tener miedo de experimentar con ella, mientras que el 60 % y el 54 %, respectivamente, opina que puede conllevar ventajas y riesgos para la enseñanza y el aprendizaje y que la comunidad educativa debe evaluar ambos.

Para una mayoría de los encuestados, los profesores deben contar con competencias para usar y entender la IA, incluida la IA generativa. Es algo sobre lo que están de acuerdo el 83 % en España y el 88 % de los ciudadanos de la Unión.

El Eurobarómetro muestra además la importancia que se da a tener competencias digitales para combatir la desinformación (así lo opina el 86 % de españoles y el 80 % de los europeos). EFE

