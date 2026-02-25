El 79 % de desplazados en Afganistán huyó por desastres naturales a inicios del año pasado

Kabul, 25 feb (EFE).- El 79 % de los desplazamientos en Afganistán durante el primer trimestre de 2025 fue causado por el cambio climático y desastres naturales como sequías, inundaciones y terremotos, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«De todos los que tuvieron que huir en el primer trimestre de 2025, más de tres cuartas partes (el 79 %) lo hicieron por peligros ambientales como sequías, inundaciones u otros desastres», según un nuevo informe, denominado Evaluación de Vulnerabilidad Climática de Afganistán y publicado por la OIM.

El documento añadió que quienes se mudaron por motivos no climáticos lo hicieron principalmente buscando oportunidades económicas y de trabajo o huyendo de la inseguridad en la frontera entre Afganistán y Pakistán.

La crisis climática ha reemplazado al conflicto como la principal causa de desplazamiento de migraciones forzadas en este país.

De acuerdo a la OIM, el aumento de personas que regresan desde Irán y Pakistán también ha supuesto una presión adicional para unas zonas que ya estaban golpeadas por estas crisis ambientales.

El texto subraya que estos desastres no solo crean un peligro físico, sino que también provocan crisis económicas que empujan a la gente a huir.

El cambio climático está alterando las temperaturas y las lluvias del país, lo que afecta directamente a la fertilidad de la tierra. Según el informe, el 71 % de los trabajadores en Afganistán depende de empleos sensibles al clima, principalmente la agricultura de subsistencia y la cría de ganado.

La precariedad de las viviendas agrava también la crisis, ya que el 89 % de los hogares en Afganistán está construido con barro, un material muy vulnerable ante las catástrofes.

De hecho, el 97 % de las casas dañadas por desastres a principios de 2025 era de este material, afectando especialmente a quienes regresan al país desde Irán o Pakistán, de los cuales el 96 % vive en este tipo de construcciones.

La infraestructura crítica y las deficiencias debilitan aún más la preparación de estas localidades para hacer frente a los desastres de origen climático.

Afganistán sigue afrontando recurrentes desastres naturales. Cada año, las inundaciones, las lluvias intensas y los derrumbes de viviendas se cobran decenas de vidas y destruyen miles de hogares en todo el país.

Este porcentaje de desplazados podría aumentar aún más en los próximos recuentos de la OIM debido a las tragedias que han seguido azotando al país.

El pasado noviembre, un fuerte terremoto en el norte de Afganistán causó 27 muertos y 956 heridos, conforme a a cifras del Ministerio de Salud Pública.

Dicho seísmo ocurrió apenas un mes después de los potentes terremotos de septiembre, que devastaron el este del país con más de 2.200 muertos y 3.600 heridos. EFE

