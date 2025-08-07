The Swiss voice in the world since 1935

El 84,51 % de los empresarios hondureños desconfía de las elecciones, según una encuesta

Tegucigalpa, 7 ago (EFE).- El 84,51 % de los empresarios hondureños tiene poca o ninguna confianza en el proceso electoral del próximo 30 de noviembre en Honduras para elegir al presidente, vicepresidentes, diputados y alcaldes, según el Barómetro Electoral 2025 presentado este jueves.

Al mismo tiempo, el 96,2 % de los empresario considera que el resultado de los comicios será clave para la supervivencia y el desarrollo de sus negocios, y el 93,9 % exige debates de los candidatos presidenciales.

El informe, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la principal cúpula patronal de Honduras, se hizo en base a las respuestas de 639 empresarios de todo el país.

El 94,8 % de los empresarios consultados considera necesario «un cambio de gobierno» y el 98,59 % cree que la nueva administración que salga de las urnas debe promover incentivos para atraer inversión privada nacional y extranjera a Honduras.

Las tres prioridades que consideran los empresarios para el próximo gobierno son la seguridad jurídica (69,01 %), el combate a la corrupción (67,61 %) y la reducción de la carga tributaria (39,91 %), detalla la encuesta.

El 90 % de los encuestados cree que las actuales políticas económicas y laborales no han favorecido el crecimiento ni mejorado el empleo, mientras que el 54,46 % se declara insatisfecho con el clima de inversión y el 38,5 % muy insatisfecho.

En materia de empleo, el 86,38 % considera “muy prioritario” que el nuevo gobierno fomente la generación de empleo formal desde el sector privado.EFE

