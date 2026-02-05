El 84 % de los austríacos, a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

Viena, 5 feb (EFE).- El 84 % de los ciudadanos de Austria está a favor de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, señala una encuesta representativa publicada este jueves por la radiotelevisión pública austríaca ORF.

Los resultados de este sondeo se conocen pocos días después de que el Gobierno tripartito de Austria -formado por conservadores, socialdemócratas y liberales- anunciara que restringirá a partir de septiembre próximo el uso de redes sociales a personas mayores de 14 años.

Según la encuesta representativa, hecha en línea para ORF, el 84 % de las personas respondió a la pregunta sobre su opinión acerca de una prohibición con «Sí, es bueno e importante» mientras que solo un 11 % la consideró «excesiva».

Entre los menores de 30 años, dos tercios se mostraron a favor de una prohibición, mientras que entre las personas jubiladas un 90 %, precisó ORF.

Los menores de 16 años no fueron encuestados, ya que para ello se requiere el consentimiento explícito o la presencia de los padres en el sondeo, señaló el instituto OGM que realizó la encuesta para ORF.

Desde la puesta en marcha de una prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia en diciembre pasado, varios países europeos anunciaron intenciones similares, como España, Francia, el Reino Unido y Austria.

Thomas Prager, de la organización de alfabetización mediática ‘ ‘Digitaler Kompass’ (‘Brújula Digital’), advirtió en declaraciones a ORF que una prohibición no debe verse como una panacea.

«Prohibir las redes sociales puede ayudar, pero no resolverá todos los problemas por sí solo», dijo.

«En mi opinión, la alfabetización mediática es el enfoque más eficaz», agregó el experto, quien abogó además por una mayor rendición de cuentas por parte de las plataformas digitales.

Mientras que la prohibición en Australia ha hecho crecer las ventas de libros, al mismo tiempo ha provocado un repunte en la descarga de aplicaciones alternativas que, por ahora, escapan a la regulación.

Entre ellas se encuentra ‘Lemon8’, desarrollada por Yope, la empresa matriz de TikTok, una plataforma de mensajería privada, o ‘Coverstar’, que se promociona como una opción segura para menores de 9 a 16 años con controles parentales reforzados.

Algunos colectivos advierten de que para muchos adolescentes, sobre todo de comunidades indígenas, rurales, LGTBI o menores en centros de acogida, las redes sociales son clave para mantener vínculos afectivos, culturales y familiares. EFE

