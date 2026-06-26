El 85 % de redes criminales más peligrosas de la UE tiene empresas legales, según Europol

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Bruselas, 26 jun (EFE).- El 85 % de las redes delictivas más amenazantes (MTCN, en inglés) para la Unión Europea (UE) cuenta con estructuras empresariales legales y su principal motivación sigue siendo el lucro, según un informe de la agencia de cooperación policial Europol, en el que se refleja que más de un tercio de éstas se dedica al tráfico de drogas.

El documento, el segundo de este tipo que realiza la agencia, se basa en el seguimiento y análisis de las 731 redes delictivas más amenazantes de la UE por parte de Europol y cuenta con nuevos datos sobre por qué persiste la amenaza y cómo adaptar aún más el enfoque de las fuerzas de seguridad.

Con respecto al último informe, fechado en 2024 y en el que se detectaron 821 MTCN, el 76 % de estas ya no se encuentran en funcionamiento, aunque un núcleo de 198 sigue figurando entre las redes de delincuencia organizada en la actualidad, «lo que demuestra una notable resiliencia gracias a su capacidad para adaptarse, reorganizarse y mantener la actividad delictiva», explicó Europol.

«Nuestras economías siguen estando muy expuestas a la infiltración del crimen organizado. No se trata de bandas callejeras, sino de organizaciones criminales; de hecho, lo que vemos aquí son corporaciones multinacionales, y al igual que estas empresas multinacionales, las redes criminales también se agrupan en torno a los mercados más rentables», dijo el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en rueda de prensa.

Por su parte, el director general en funciones de Europol, Jürgen Ebner, señaló que «puede considerarse un éxito» que se desmantelara cerca del 80 % de los grupos identificados en el informe anterior.

Además, se han identificado otras 533 nuevas, lo que refleja «la naturaleza cambiante y dinámica de la delincuencia organizada en la UE y subraya la necesidad de reforzar y adaptar aún más la respuesta de las fuerzas del orden», se lee en el documento.

En la actualidad, estos grupos cuentan con más de 400.000 miembros que representan a 118 nacionalidades, «lo que pone de relieve la magnitud, el alcance y el carácter cada vez más transnacional de la amenaza».

Drogas, ciberdelincuencia y tráfico de migrantes

Estos grupos operan «en todo el espectro de la delincuencia grave y organizada», con más de un tercio de las MTCN dedicadas al tráfico de drogas, aunque también destacan la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, el fraude, los delitos contra la propiedad y el blanqueo de capitales.

Europol explica que, si bien siguen dominando lo que llaman «mercados delictivos consolidados», estos grupos están aprovechando cada vez más las oportunidades emergentes en el entorno digital, financiero y global, tienen un gran grado de adaptabilidad, y algunos de ellos están vinculados con el terrorismo.

«A pesar de los cambios en el panorama delictivo y en sus protagonistas, los factores que hacen que estas redes sean especialmente peligrosas siguen siendo, en gran medida, los mismos», apuntó la agencia.

Una de las conclusiones del análisis es que las redes de tráfico de migrantes no operan como «entidades aisladas» sino que funcionan «como parte de un ecosistema delictivo, fluido e interconectado».

«Cuando las fuerzas del orden neutralizan una red, el ecosistema fluido responde: las redes se reestructuran y las actividades se reubican o incluso se modifican por completo. Si bien la detención de figuras clave puede desestabilizar una red, a menudo surgen nuevos actores para aprovechar las oportunidades resultantes», reza el documento.

La agencia pone como ejemplo de esa interconexión las organizaciones con vínculos con América Latina, que reflejan cómo las redes criminales operan mediante contactos internacionales, alianzas flexibles y cadenas logísticas que trascienden las fronteras nacionales.

Europol concluye que esta adaptabilidad a diferentes entornos hace que centrarse en los actores de alto perfil y otros enfoques disruptivos siga «siendo esencial, pero no suficiente», ya que las redes delictivas «prosperan explotando las vulnerabilidades de la logística, los sistemas financieros, la infraestructura digital y el comercio mundial».

Por tanto, la agencia apunta a que una respuesta eficaz debe combinar la desarticulación selectiva con la acción sistémica y el abordaje de las debilidades de estos grupos.

De esta manera, Europol avisa que la reducción del número de MTCN con respecto al anterior análisis «no debe interpretarse de forma aislada como un identificador de la disminución general de la amenaza», sino que más bien refleja la «naturaleza dinámica» de la delincuencia organizada. EFE

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