El 86,6 % de las aguas de baño españolas tiene calidad excelente, según un informe de AEMA

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Copenhague, 16 jun (EFE).- El 86,6 % de las zonas de baño en España posee una calidad excelente, según el informe anual publicado este martes por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Ese porcentaje, un punto inferior al del año pasado, se sitúa 1,6 puntos por encima de la media de la Unión Europea (UE).

De las 2.296 zonas de baño españolas analizadas, el 8,9 % son de calidad buena, por un 1,7 % de calidad suficiente y un 1,7 %, pobre.

España se sitúa en el undécimo lugar de una lista que incluye a los 27 países de la UE, Albania y Suiza, y que encabezan, por ese orden, Chipre, Grecia, Bulgaria y Austria.

En esos últimos cuatros países, el porcentaje de zonas de baño de calidad excelente alcanza el 95 %.

De las 22.200 zonas de baños analizadas en todo el continente, el 85 % tiene calidad excelente, un porcentaje que sube al 88 % en el caso de las zonas costeras y baja al 78 % en las de ríos y lagos.

El 96 % del total cumple con los requisitos mínimos y sólo el 1,5 % presenta una calidad pobre, de acuerdo con el estudio, con datos de 2025.

La AEMA resalta que la calidad de las aguas en Europa ha mejorado de forma notable en las últimas décadas, debido sobre todo a la reducción de los vertidos de residuos urbanos, así como a la legislación comunitaria sobre la materia. EFE

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