El 87 % de las tierras de cultivo de Gaza han sido dañadas durante la guerra, según la FAO

2 minutos

Roma, 31 oct (EFE).- El 87 % de las tierras de cultivo de la Franja de Gaza han resultado dañadas durante la guerra, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado este viernes.

La FAO, con sede en Roma, advierte de que «la base agrícola de Gaza ha sido destruida», aunque augura que el actual alto el fuego ofrece «una oportunidad estrecha y limitada en el tiempo» para comenzar a restaurar la producción de alimentos y los medios de subsistencia.

«Los resultados muestran una destrucción generalizada de tierras de cultivo, invernaderos, pozos de riego y otra infraestructura agrícola, activos esenciales para la producción de alimentos y los medios de vida», señala el informe.

El daño a las tierras agrícolas ha aumentado a lo largo de 2025, pasando de alrededor del 80 % en abril al 87 % a finales de septiembre.

Gaza Norte y Ciudad de Gaza registraron el mayor daño proporcional, con un 94 % y un 91 % respectivamente, mientras que la zona de Khan Younis fue la más afectada en términos absolutos, con más de 3.500 hectáreas dañadas.

El informe detalla que la destrucción alcanza a todas las categorías de cultivos: huertos y árboles (89 %), cultivos de campo (88 %) y hortalizas (80 %). Los olivares, símbolo de la agricultura local, son los más golpeados, con un 90 % de afectación.

También se registran daños severos en los invernaderos, que pasaron del 71 % en abril al 80 % en octubre.

Según la FAO, «a pesar de la magnitud continua de los daños», el 37 % de las tierras dañadas son actualmente «físicamente accesibles» para su rehabilitación y cultivo.

En cuanto a las infraestructuras agrícolas, las más afectadas son las granjas avícolas (962 dañadas), los establos domésticos (924) y las explotaciones ovinas (689), con Khan Younis nuevamente como el área más perjudicada.

Los pozos agrícolas también han sufrido un deterioro grave, con un 87 % de daños a finales de septiembre, lo que ha reducido aún más la capacidad de Gaza para mantener la producción de cultivos y ganado.

«Las imágenes satelitales muestran que la magnitud de la destrucción de tierras agrícolas en Gaza ha socavado gravemente la capacidad del área para producir alimentos», señaló la directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol.

Bechdol pidió además «apoyo urgente» para rehabilitar las tierras e infraestructuras agrícolas, subrayando que esta ayuda es «esencial para proteger los medios de vida y garantizar que las familias puedan alimentarse por sí mismas».EFE

