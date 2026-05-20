El 94 % de personas LGTBI en Rusia esconde su orientación sexual, según una encuesta

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Moscú, 20 may (EFE).- El 94 % de los miembros de la comunidad LGTBI en Rusia esconden su orientación sexual o su identidad de género en el espacio público y privado, seis puntos porcentuales más que el año pasado, según una encuesta realizada por la fundación Sfera y el grupo Vijod (Salida).

«Bajo la presión de las restricciones gubernamentales y las expectativas sociales, la mayoría de las personas se ven obligadas a controlar cuidadosamente sus actividades en línea y a limitar la posibilidad de hablar abiertamente sobre su identidad en la vida cotidiana», reza el informe.

La comunidad también experimenta problemas de censura y autocensura, pues el 57 % se queja de problemas para el acceso de información acerca de cuestiones que conciernen a su orientación sexual, debido a que el movimiento LGTBI se considera extremista en el país desde 2023.

De este modo, ante el temor de represalias legales, el 66 % alegó que tienen cuidado con su actividad en redes sociales, se guardan de dejar comentarios y darle a ‘me gusta’ a determinadas publicaciones.

Un 34 % incluso ha dejado de buscar contenido LGTBI debido a las dificultades de acceso y bloqueos en internet por parte del gobierno ruso, y otro 34 % dejó de hacerlo por temor a multas u otras represalias, mientras que el 8 % declaró que sus hábitos en la red no cambiaron.

«La censura y las medidas técnicas obligatorias generan una sensación de vigilancia constante y vulnerabilidad, obligando a las personas LGBT+ a adaptar su comportamiento», señalan en el estudio.

Los autores explican además que la autocensura se convierte en una estrategia de supervivencia, «lo que conlleva una mayor carga psicológica y una sensación de alienación social».

Entre las personas LGTBI que consideran que la guerra ha tenido un impacto negativo en sus ellas (el 83 %), el 42 % considera que aumentó la discriminación en su vida diaria.

De este modo, en 2025 el 40,9 % de los encuestados afirmó que sufrieron algún tipo de violencia a causa de su orientación sexual, lo que significa un aumento de 2,1 puntos porcentuales más que el año anterior. Concretamente, los hombres sufren el doble de violencia que las mujeres.

Tan solo el 0,8 % de las víctimas acudieron a la policía, mientras que el 71 % considera a la policía como una fuente de amenazas.

Además, el 35 % declaró que en 2025 se negaron a recibir asistencia médica por temor a ser discriminados por sus preferencias sexuales. EFE

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