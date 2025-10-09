El año 2025 tuvo el tercer mes de septiembre más caluroso jamás conocido, según Copernicus

El año 2025 registró el tercer mes de septiembre más caluroso jamás medido, con temperaturas elevadas cerca de los polos y en Europa del Este, según datos publicados el jueves por el observatorio europeo Copernicus.

Al igual que reportó para julio y agosto pasados, «septiembre de 2025 ha sido el tercer septiembre más caluroso», cerca del récord de 2023 y del segundo lugar en 2024, indicó Copernicus en un comunicado.

El mes de septiembre, con una temperatura promedio de 16,11 ºC, quedó 1,47 ºC arriba del período preindustrial (1850-1900), antes de que el clima se calentara por efecto de la actividad humana.

«El contexto mundial de las temperaturas permanece igual, con las mediciones obstinadamente elevadas en tierra y la superficie marina, reflejando la continua influencia de la acumulación de gas de efecto invernadero en la atmósfera», comentó Samantha Burgess, estratega climática del observatorio europeo.

Según el informe, los calores más fuertes comparados con las mediciones de antes de 1940 se dieron en partes de Europa, los países nórdicos y Europea del Este, los países bálticos y los balcanes.

Copernicus reveló también que se dieron lluvias particularmente abundantes en varias regiones de Europa, como Escandinavia, Italia, Croacia, España y la costa oriental del mar Negro.

Por el contrario, en países de América como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Uruguay, además de partes de Asia, Rusia y el norte del subcontinente indio, se registró un mes de septiembre más seco de lo normal.

