El abarrotado estadio Azteca será «la gran diferencia» a favor de México, dice el DT Aguirre

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El estadio Azteca abarrotado hará «la gran diferencia» para México, que no gana un duelo a eliminación directa en mundiales en 40 años, dijo la víspera el lunes el seleccionador Javier Aguirre.

México, que coorganiza con Estados Unidos y Canadá el Mundial 2026, se juega el pase a octavos de final contra Ecuador.

El Tri ha disputado nueve encuentros mundialistas en el Azteca y no ha perdido ninguno.

«La gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía», dijo Aguirre en rueda de prensa al comparar el próximo partido con los siete duelos de octavos de final que México perdió en las últimas cuatro décadas.

La afición «como nunca es nuestro gran jugador número 12 (…) nos motiva muchísimo», añadió el «Vasco», que fue eliminado al frente de México en las copas del mundo de 2002 por Estados Unidos y 2010 por Argentina.

La última vez que el Tricolor ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con Aguirre en la cancha.

Entonces, con 24 participantes, el triunfo llevó a México a cuartos de final donde fue eliminado en penales por Alemania en la norteña ciudad de Monterrey.

En la actual edición, primera con 48 selecciones, México y Ecuador se miden en la fase de dieciseisavos de final en un encuentro programado para las 19H00 locales (01H00 GMT del miércoles).

«Tenemos que hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia», añadió el entrenador mexicano. Ecuador «ha crecido muchísimo» y es un rival «de mucho respeto», agregó.

La selección ecuatoriana cuenta entre sus filas con futbolistas importantes en equipos europeos de primera línea como Willian Pacho, bicampeón de la Liga de Campeones con el PSG, o Moisés Caicedo, volante del Chelsea de Inglaterra.

ai/jt/mcd