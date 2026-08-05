El abogado de ‘Carlos’ espera un examen de su demanda de liberación en septiembre

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París, 5 ago (EFE).- El abogado del terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, ‘Carlos’, que cumple cadena perpetua en Francia, espera que su demanda de liberación condicional con vistas a que pueda ser expulsado a su país se examine en septiembre.

Bernard Ripert explicó este miércoles a EFE que había enviado recientemente una carta para urgir a que se abordara esa demanda teniendo en cuenta que la había formalizado a comienzos de febrero.

Aunque no hay un plazo predeterminado, Ripert calcula que en septiembre podría celebrarse una audiencia del tribunal de aplicación de penas en materia terrorista para tratar esa cuestión.

Aunque ‘Carlos’ tiene tres sentencias de cadena perpetua en las que no se fijó al cabo de cuánto tiempo podría solicitar un cambio de sus condiciones penitenciarias (como sí se hace en muchas ocasiones), el letrado indicó que la regla general es que eso se pueda hacer al cabo de 22 años de encarcelamiento, y su cliente lleva ya más de 30 años entre rejas.

Su demanda de liberación condicional, de ser aceptada estaría a expensas de que Venezuela aceptara que fuera expulsado allí, algo que Ripert daba por hecho hasta hace unos meses, pero sobre lo que ahora tiene dudas por los cambios políticos que se han producido allí y el acercamiento a Washington tras la captura en enero por Estados Unidos del entonces presidente, Nicolás Maduro.

En cualquier caso, se mostró convencido de que Francia querría desembarazarse de un interno que plantea problemas, dado su estado de salud que, según dijo, está «muy deteriorado», en particular porque sufre alzheimer.

De hecho, ese estado de salud llevó al abogado a solicitar a título subsidiario, en paralelo a su demanda de liberación condicional, una suspensión de la aplicación de su pena por razones médicas.

Ese procedimiento sobre una eventual suspensión de la pena se encuentra igualmente en fase de instrucción y Ripert indicó que podría ser abordada conjuntamente con la otra demanda en la audiencia del tribunal de aplicación de penas en materia terrorista que espera para septiembre.

‘Carlos’, que tiene 75 años, está detenido desde que fue capturado en Sudán en agosto de 1994 en una operación de los servicios secretos franceses y trasladado a Francia, donde permanece encarcelado desde entonces.

Ha recibido tres penas de cadena perpetua: una por asesinar en París a dos agentes secretos franceses y un confidente, en 1975; otra por cuatro atentados en Francia, en 1982 y 1983, en los que murieron once personas y unas 200 resultaron heridas; y la última por un atentado en una galería comercial de París en 1974 en donde hubo dos muertos y una treintena de heridos. EFE

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