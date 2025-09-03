El abogado de un exministro pide al Supremo anular el juicio por golpismo contra Bolsonaro

3 minutos

Brasilia, 3 sep (EFE).- La defensa del exministro Walter Braga Netto, acusado junto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro de golpismo, exigió este miércoles ante el Supremo que el proceso sea «anulado», por un supuesto «cercenamiento» de los derechos de los abogados.

Jose Luis Oliveira, representante legal del exministro y general de la reserva del Ejército, fue el último de los abogados de los ocho reos en presentar alegatos, tras lo cual concluyó la audiencia de este miércoles y el juicio quedó listo para sentencia.

El abogado alegó sobre todo que hubo un «cercenamiento de la defensa», que justificó en un acceso «parcial» a los documentos del proceso, con un escaso plazo de quince días para presentar sus alegatos en la fase de instrucción.

«Era necesario un tiempo más razonable» para ejercer una efectiva defensa, dijo Oliveira, quien también tildó de «falso» el contenido de una delación hecha por el exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, que guió parte de la acusación formulada por la Fiscalía, en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.

Según Cid, Braga Netto actuó «directamente» en la financiación de campamentos instalados por activistas ultras frente a cuarteles del Ejército tras los comicios de octubre de 2022, en los que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó a la fórmula encabezada por Bolsonaro.

En esos campamentos, se exigía una «intervención militar» para impedir la investidura del líder progresista y de uno de ellos partió la marcha que acabó con el violento asalto a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión.

Según la acusación formulada por la Fiscalía, esos actos fueron el corolario de una conspiración golpista tramada incluso desde antes de que se celebraran las elecciones perdidas por Bolsonaro, quien nunca aceptó su derrota.

El abogado Oliveira sostuvo que «todo esto es una narrativa sin prueba alguna» y que, en el caso de Braga Netto, solo existe la acusación del exedecán de Bolsonaro.

Braga Netto fue una figura relevante en el Gobierno de Bolsonaro. El general de la reserva del Ejército fue ministro de la Presidencia y luego de Defensa y, para las elecciones de 2022, fue compañero de fórmula del líder ultra como candidato a vicepresidente.

Está en prisión preventiva desde diciembre de 2024, por haber violado cautelares que le impedían mantener contactos con otros de los acusados en el proceso por golpismo.

Tras escuchar los alegatos de Oliveira, el juicio en la Primera Sala del Supremo quedó listo para una sentencia que será dictada la semana próxima, en sesiones previstas para los días 9, 10 y 12 de septiembre. EFE

ed-cms/mp/ad

(foto) (vídeo)