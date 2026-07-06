El abogado del expresidente peruano Humala confía en que este pueda salir de la cárcel

Compartir

3 minutos

Lima, 6 jul (EFE).- El abogado del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), Edison Huamán, confió este lunes en que el exmandatario pueda ser excarcelado este mes, en respuesta a un hábeas corpus presentado al Tribunal Constitucional (TC) y después de que un juez archivó otra acusación por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano a la empresa brasileña Odebrecht.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional aplique el mismo criterio que en otros casos similares. Creemos que este mes debería resolverse el hábeas corpus», declaró Huamán en entrevista con el Canal N.

El letrado agregó que Humala no debería seguir en prisión mientras se revisa la legalidad de su sentencia de 15 años de prisión por lavado de dinero, dictada el año pasado, a raíz de los aportes no declarados que recibió para sus campañas de 2006 y 2011, entre ellos supuestamente del chavismo y de la empresa brasileña Odebrecht.

Precisamente, la defensa de Humala pide la liberación del exmandatario después de que la Justicia peruana archivó los juicios por los mismos motivos contra la mandataria electa Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Con respecto a la acusación archivada, Huamán declaró que el caso Gasoducto fue «fabricado por el Equipo Especial (de la Fiscalía)». «Nunca debió nacer porque el proyecto se adjudicó de manera lícita y eso la Fiscalía lo sabía desde el año 2017», apuntó.

Recordó que el Poder Judicial declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro Luis Miguel Castilla, lo cual dejó sin efecto la imputación por asociación ilícita también para Humala, su esposa Nadine Heredia y cuatro exministros.

«La excepción de improcedencia de acción justamente determina que el hecho imputado no constituye delito. Es un tema de tipicidad, no de forma», señaló.

No obstante, el abogado de Humala dijo que el proceso por colusión agravada, sigue su curso, pero que es incluso «más frágil» en el campo probatorio porque la Fiscalía «nunca ha podido demostrar que el proyecto del Gasoducto Sur se adjudicó de manera ilícita» y la justicia ha absuelto a otros exfuncionarios por el mismo cargo.

El Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato había pedido 35 años de prisión para Humala y Heredia por asociación ilícita y colusión agravada.

Mientras que para otras 21 personas, entre ellas los exministros Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes y el exsuperintendente de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Simoes Barata, solicitó penas de entre nueve y 35 años.

En el caso Gasoducto Sur Peruano, derivado del caso Lava Jato, la Fiscalía investigó si funcionarios del gobierno de Humala favorecieron indebidamente al consorcio liderado por Odebrecht para adjudicarles el megaproyecto energético valorado en 7.328 millones de dólares.EFE

mmr/fgg/cpy