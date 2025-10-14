El abogado Ernesto Álvarez es nombrado primer ministro del Gobierno de transición de Perú

1 minuto

Lima, 14 oct (EFE).- El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda, de 64 años, fue nombrado este martes primer ministro del Gobierno de transición de Perú, que preside desde el pasado viernes el abogado y legislador José Jerí en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso.

Álvarez, quien presidió el Tribunal Constitucional (TC) peruano entre el 2012 y el 2013, es también profesor universitario e integrante del Partido Popular Cristiano (PPC), de tendencia conservadora, al que ha pedido licencia para asumir el cargo.

El nuevo primer ministro juró en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que Jerí nombró a los integrantes de su «gabinete de transición y reconciliación nacional», según remarcó el gobernante. EFE

dub/cpy

(foto)(video)