The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El abogado Ernesto Álvarez es nombrado primer ministro del Gobierno de transición de Perú

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 14 oct (EFE).- El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda, de 64 años, fue nombrado este martes primer ministro del Gobierno de transición de Perú, que preside desde el pasado viernes el abogado y legislador José Jerí en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso.

Álvarez, quien presidió el Tribunal Constitucional (TC) peruano entre el 2012 y el 2013, es también profesor universitario e integrante del Partido Popular Cristiano (PPC), de tendencia conservadora, al que ha pedido licencia para asumir el cargo.

El nuevo primer ministro juró en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que Jerí nombró a los integrantes de su «gabinete de transición y reconciliación nacional», según remarcó el gobernante. EFE

dub/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR