El aborigen australiano Thornton en la Berlinale:»nosotros somos una declaración política»

3 minutos

Berlín, 17 feb (EFE).- El cineasta australiano Warwick Thornton llegó este martes a la Berlinale con su filme ‘Wolfram’, toda una reivindicación de los aborígenes, y al hablar de contenido político en los filmes, afirmó: «Nosotros somos una declaración política, simplemente siendo quien somos».

En una rueda de prensa tras la proyección de su película, con la que compite por el Oso de Oro, Thornton fue preguntado por si su filme, que se desarrolla en la frontera colonial australiana en la década de 1930, era o no una declaración política.

«Lo que está realmente claro es que este hombre es aborigen, esta mujer es aborigen -dijo señalando a los miembros del equipo de su película. Yo soy aborigen, nuestras familias han sufrido en los últimos 200 años colonización, envenenamiento, genocidio…, hay generaciones enteras perdidas. Nosotros somos una declaración política, simplemente por ser quien somos».

Thornton presentaba ‘Wolfram’, una suerte de continuación de su aclamada ‘Sweet Country’ (2017), que ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes, aunque su presencia es más habitual en la Berlinale, donde ha participado en seis ocasiones en diferentes secciones.

‘Wolfran’ es un western a la australiana, con aborígenes y chinos como principal novedad respecto a las películas estadounidenses de este género, con bastantes problemas de guion y que fue muy aplaudido en el primer pase de prensa.

Cuenta la historia de dos niños pequeños que tratan de escapar de los hombres que les explotan después de que sus padres -una aborigen y un chino- hayan decidido dejarles temporalmente para viajar a Queensland a buscar oro.

Frente a la brutalidad de ‘Sweet Country’, en Wolfram el cineasta buscaba mostrar la redención, porque en este filme «los personajes no son víctimas, son supervivientes».

Una historia que se desarrolla en el centro de Australia y con todos los elementos típicos del western americano, aunque para el cineasta hay una gran diferencia.

«Todas las películas estadounidenses y los cineastas buscan en el pasado para hacer sus películas, pero hoy en día, en Alice Springs, de donde procedo, vivimos en el oeste. Aún hay gente a caballo por las calles, borrachos, aún hay pistolas y aún hay racismo», resaltó Thornton.

Y agregó a los periodistas: «¡Bienvenidos al western indígena, bienvenidos al cine indígena!, es un sitio maravilloso».

Una de las actrices de la película, Deborah Mailman, agregó que lo que cuenta la película es la historia de las mujeres de varias generaciones. «Ha sido muy importante representar lo que las mujeres han sufrido durante muchas generaciones, a través de una historia sencilla, la de Penny tratando de reunir a su familia, de que sus hijos sobrevivan».

Porque además de ser un filme sobre la redención, lo es también sobre la lucha por la supervivencia en condiciones muy complicadas, algo que experimentó el equipo ya que rodaron en el desierto australiano.

Con mucho calor y muchas moscas, tantas que el director reconoció que se tragaba como quince al día. «Los dos primeros días las escupías, a partir del tercer simplemente te las tragabas, era más fácil, las asumimos», explicó entre risas. EFE

agf/rod

(foto)