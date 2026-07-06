El abrazo de Vinícius a Haaland que se ha hecho viral

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(incluye nombre de Vinícius Jr en el lead)

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- La eliminación de Brasil en el Mundial de fútbol a manos de Noruega gracias a los dos goles de su delantero Erling Haaland dejó una imagen destacada: el abrazo que el extremo de la ‘Canarinha’ Vinícius Jr. dio al futbolista del Manchester City como gesto de deportividad.

Fue durante la comparecencia de Haaland ante los medios en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey tras su sobresaliente actuación cuando Vinícius se acercó a él para tenderle la mano y dar un abrazo al que se ha convertido en una de las estrellas del campeonato.

El noruego interrumpió su declaración ante la prensa para agradecer el gesto del delantero del Real Madrid.

Con siete tantos, Haaland ha pasado a ser el máximo goleador del torneo, junto al argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

El gesto de deportividad del futbolista del Real Madrid, que se marcha del Mundial con cuatro goles y una asistencia, se ha viralizado en las redes sociales ante el impacto de la eliminación en octavos de final de una de las selecciones que estaba llamada a aspirar al título.

El partido concluyó con 2-1 a favor de los noruegos tras el tanto de penalti en el tiempo añadido del brasileño Neymar, otro de los protagonistas tras anunciar su retirada de la selección brasileña, pentacampeona del mundo, tras la derrota. EFE

cpg/cmm

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