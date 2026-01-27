El accidente aéreo de hace un año en Washington fue fruto de «fallos sistémicos profundos»

Washington, 27 ene (EFE).- La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos aseguró este martes que el mortal accidente aéreo en Washington, del 29 de enero de 2025, cuando un avión de pasajeros chocó en el aire con un helicóptero militar mientras se disponía a aterrizar, fue resultado de una sucesión de «fallos profundos y subyacentes» en el sistema de control aéreo, a dos días de que se cumpla un año de la tragedia.

«Fallos sistémicos profundos y subyacentes se alinearon para crear las condiciones que condujeron a esta devastadora tragedia», aseguró la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, al presentar los avances de la investigación.

Entre estos errores, la Junta informó de que la Administración Federal de Aviación (FAA) no siguió la recomendación de desviar el tráfico de helicópteros del aeropuerto Ronald Reagan de Washington tras un incidente en 2013.

Homendy señaló que la FAA no revisó las rutas de helicópteros y que estas no estaban diseñadas para garantizar la separación entre aeronaves.

«Había todo un equipo en la torre de control que intentó, una y otra vez, expresar sus preocupaciones pero fueron ignorados por la gerencia y sus superiores», aseveró.

La Junta citó también el diseño del espacio aéreo alrededor del aeropuerto y las «limitaciones» de los pilotos para detectar otras aeronaves durante el vuelo.

Las declaraciones de Homendy se produjeron a tan solo dos días del primer aniversario del desastre y dieron inicio a una reunión en la que la Junta abordará las causas del incidente y planea emitir recomendaciones de seguridad.

«Cualquier deficiencia individual fue propiciada por los sistemas que las rodeaban», declaró Michael Graham, uno de los miembros de la NTSB.

El pasado mes de julio la NTSB apuntó a las limitaciones visuales, provocadas por las gafas de visión nocturna de los pilotos y los datos erróneos sobre la altitud de las aeronaves como algunas de las principales hipótesis en la investigación del accidente.

Entre otras cosas, se detectaron medidas de seguridad rutinarias que no se siguieron, un error en el cálculo de los altímetros y una ruta del helicóptero que sorprende por su cercanía a la del avión.

Un helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense chocó en el aire con un avión de pasajeros de American Airlines proveniente de Wichita (Kansas), mientras este llevaba a cabo su aproximación final al aeropuerto Ronald Reagan de la capital.

Fallecieron las 64 personas viajaban a bordo de la aeronave, entre pasajeros y tripulación, y los tres soldados del helicóptero. Los dos aparatos cayeron en el río Potomac de la capital.

