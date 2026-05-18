El aceite y el porcino español buscan ampliar mercado en mayor feria alimentaria de China

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Pekín, 18 may (EFE).- La SIAL China 2026, considerada la feria agroalimentaria de referencia para el mercado chino, arrancó este lunes en Shanghái,con una destacada presencia española de sectores como el del aceite de oliva o de la carne de cerdo, que busca expandir su mercado en el gigante asiático.

Según la organización, el certamen, que se celebra hasta el miércoles en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái, reúne a más de 5.000 expositores de 75 países y regiones, con más de 350.000 productos y una previsión de que asistan 180.000 profesionales.

La cita llega además después de que España y China firmaran este mes un memorando para reforzar la cooperación en certificación de productos ecológicos y en un contexto en el que el Gobierno español asegura en que China es un mercado estratégico para el sector agroalimentario.

El comercio bilateral agroalimentario superó en 2025 los 1.800 millones de euros en exportaciones españolas, con la carne de porcino, los subproductos de origen animal destinados al consumo humano y el aceite de oliva entre los principales bienes comercializados.

Liderazgo del aceite español

Uno de los sectores españoles presentes en la feria es el del aceite de oliva, cuya Interprofesional ha aprovechado la SIAL para reforzar una campaña de promoción en China.

La directora de marketing de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, Raquel Díaz, explicó a EFE que España lleva «más de 10 años» liderando este mercado, con una cuota de mercado cercana al 80 %, aunque reconoció que las recientes sequías restaron algo de terreno en los últimos años y que ahora el sector busca «recuperar la normalidad».

Díaz señaló que la campaña, iniciada en febrero coincidiendo con el Año Nuevo chino, se desarrollará durante dos años en las ocho ciudades más importantes del país y estará financiada al 100 % con fondos propios del sector.

Según detalló, se trata de una acción «360 grados» con actividades en línea y presenciales, incluidas promociones, experiencias e iniciativas con creadores de contenido, con la idea de mostrar que el producto es «perfectamente versátil y adecuado para la gastronomía china».

La responsable destacó además que el espacio sectorial en la SIAL incluye una oleoteca con más de 32 referencias ya presentes en China y explicó que, en las demostraciones culinarias, el aceite se da a probar «con arroz blanco templado», en lugar de con pan, para favorecer que «emanen sus aromas» ante el consumidor local. EFE

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