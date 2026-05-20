El acercamiento de Israel a Somalilandia refleja su «aislamiento» global, dice Liga Árabe

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El Cairo, 20 may (EFE).- La Liga Árabe afirmó este miércoles que el establecimiento de lazos entre Israel y la región separatista somalí de Somalilandia, que abrirá su primera embajada en Jerusalén, refleja el «aislamiento» de Tel Aviv y sus «desesperados intentos por obtener un reconocimiento ilegítimo» de regiones sin estatus legal.

«Este acercamiento refleja el grado de aislamiento que enfrentan las autoridades de ocupación israelíes y sus desesperados intentos por obtener un reconocimiento ilegítimo de entidades o regiones sin estatus legal», dijo en un comunicado Gamal Roshdy, el portavoz del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit.

En este sentido, condenó las intenciones de «la denominada región de Somalilandia» de abrir una embajada en Jerusalén, una medida que consideró «nula y sin efecto legal en todos los sentidos, carente de validez jurídica», además de «una provocación inaceptable para el mundo árabe e islámico».

Esta medida, además, tiene el objetivo de «afianzar la ocupación ilegal de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza» y, así, «desviar la atención de los crímenes diarios cometidos contra el pueblo palestino» por parte de Israel.

Asimismo, Roshdy advirtió de que el reconocimiento israelí de Somalilandia es «un ataque flagrante contra la unidad, la soberanía y la integridad territorial de la República Federal de Somalia» y «una infracción inaceptable» contra un país que es miembro de la Liga Árabe, la Unión Africana y Naciones Unidas.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado su reconocimiento oficial de Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente desde África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

El martes, el embajador de Somalilandia en Israel, Mohamed Omar Hagi Mohamoud, anunció que la embajada de la región separatista abrirá «pronto» en Jerusalén.

Siete países cuentan hasta ahora con embajada en la ciudad santa: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi.

La mayoría de naciones mantienen su embajada en Tel Aviv y cuentan en su lugar con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos de los cuales, como el de España, se establecieron antes del nacimiento del Estado de Israel, y que sirven también para dar servicio a los palestinos residentes en la ciudad y en el territorio ocupado de Cisjordania. EFE

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