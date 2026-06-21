El activista colombiano Beto Coral denuncia persecución política tras su detención en EEUU

Compartir

3 minutos

Bogotá, 21 jun (EFE).- El activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido en redes sociales como Beto Coral, detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, denunció este domingo que su arresto obedece a una persecución por sus opiniones políticas y aseguró que nunca ha cometido delitos en ese país, donde reside desde 2015 con una solicitud de asilo pendiente de resolución.

«Al secretario de Estado, Marco Rubio, le digo: no soy un criminal. Soy hijo del mayor de la Policía Nacional de Colombia Humberto Coral Caballero, oficial entrenado por la DEA y quien entregó su vida en la lucha contra el narcotráfico», manifestó en su cuenta de X.

Coral afirmó que entró legalmente en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2015 y que en marzo de 2016 solicitó asilo político «por recomendación de funcionarios estadounidenses, dentro de los plazos establecidos por la ley».

El activista aseguró que durante más de una década ha contado «con permisos de trabajo, número de Seguro Social y demás documentos requeridos para permanecer en el país», y sostuvo que nunca ha violado la ley estadounidense.

Coral relacionó su detención con una denuncia que presentó a comienzos de este mes en el estado de Florida contra el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella por la presunta grabación ilegal de una llamada telefónica.

«Me manifesté, como lo he hecho durante toda mi vida, en contra de las injusticias y de aquello que considero incorrecto, ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión», señaló Coral, quien aseguró que fue detenido el pasado 16 de junio sin que las autoridades le explicaran de inmediato las razones de su captura.

Además, afirmó que, dos horas antes de su detención, De la Espriella había anunciado públicamente que esta se produciría.

Coral rechazó las acusaciones que lo vinculan con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y negó haber solicitado asilo por razones relacionadas con la actual Administración colombiana.

«Este Gobierno comenzó en 2022, mientras que yo solicité asilo en 2016. Nunca he sido agente del mencionado gobierno, ni mucho menos funcionario o contratista», expresó.

Petro exigió el sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, información sobre el paradero de Coral y denunció que podría tratarse de un caso de «persecución política».

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) ha señalado que Coral es un «extranjero ilegal» que permaneció en el país después del vencimiento de su visado, mientras que sus familiares sostienen que tenía una solicitud de asilo pendiente desde hace una década. EFE

enb/joc/psh