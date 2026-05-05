El activista palestino-español Saif Abukeshek continuará otros 6 días arrestado en Israel

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Ashkelón (Israel), 5 may (EFE).- El Tribunal de Magistrados de Ashkelón (sur de Israel) decidió este martes prorrogar otros seis días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, que fue detenido el jueves pasado en aguas internacionales y a quien se acusa de delitos de terrorismo.

La audiencia de Abukeshek duró tan solo 12 minutos, en comparación a la media hora que se prolongó la de su compañero brasileño Thiago Ávila, también activista de la Flotilla privado de libertad por Israel y cuya detención se extendió igualmente otros seis días. EFE

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