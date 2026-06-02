El actor británico Idris Elba recibe el título de ‘caballero’ por parte del rey Carlos III

2 minutos

Londres, 2 jun (EFE).- El actor británico Idris Elba, conocido por sus papeles en ‘The Wire’ o ‘Luther’, recibió este martes el título de ‘caballero’ (‘sir’, en inglés) de la Orden del Imperio Británico de manos del rey Carlos III, por sus servicios a la juventud y la lucha contra la delincuencia.

Elba, de 53 años, encabezó los nombres de las 68 personas reconocidas en la ceremonia de honores celebrada hoy en el Castillo de Windsor (afueras de Londres).

El reconocimiento al actor se hizo público a finales de 2025, tras incluirlo el rey Carlos III en la denominada lista de honores de Año Nuevo, pero fue este martes cuando el monarca convirtió formalmente a Elba en ‘Sir’ tras el tradicional espaldarazo.

Elba acudió a la ceremonia en Windsor con un traje negro de chaqueta larga y acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre.

El actor fue nombrado caballero por sus servicios a la juventud a través de la Elba Hope Fundation, que el intérprete británico fundó en 2022 con el objetivo de empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

También colabora desde hace años con la iniciativa ‘No detengas tu futuro’ (DSYF), que colabora con entidades benéficas para ayudar a erradicar los delitos con arma blanca entre los adolescentes.

Elba exigió en 2024 la prohibición inmediata de los machetes y los llamados ‘cuchillos zombi’ y se reunió con el primer ministro, Keir Starmer, para abordar la lucha contra los delitos con arma blanca.

El actor se valió de una beca de la fundación de Carlos III cuando este era príncipe (ahora denominada King´s Trust) para asistir a la Escuela Nacional de Teatro Musical (NYMT) para perseguir su carrera actoral, y estrenará este otoño un documental producido junto con el propio monarca para conmemorar los 50 años de la institución.

Además de Elba, los patinadores sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean también recibieron este martes los títulos de ‘dama’ para la primera y la de ‘caballero’ para el segundo, por su contribución al deporte tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. EFE

rb/fjo/rcf