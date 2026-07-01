El actor Danny Glover habla sobre el alzheimer que padece: «La vida sigue»

Compartir

2 minutos

Washington, 1 jul (EFE).- El actor estadounidense Danny Glover ha hecho público el alzheimer que padece y ha compartido algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

«Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue», aseguró Glover.

El actor, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista «alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas», según la propia publicación y confirmando lo que su hija Clarisa asegura «creo que a veces está consciente y otras no».

Glover hizo público este martes que padecía la enfermedad en «The Today Show», de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese al diagnóstico.

Tras saltar a la fama por «El color púrpura», Glover consolidó su popularidad en «Arma letal» junto a Mel Gibson.

El propio actor asegura que trabajar con Gibson «fue genial» y también dedicó palabras en la entrevista a Oprah Winfrey y aseguró que con sus películas, había tenido «la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y qué papel he desempeñado en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz».

El activismo ha formado parte de la trayectoria de Glover, llegó a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt, y en la entrevista en People relata algunas de sus vivencias.

«Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y estábamos caminando», explica sobre el presidente sudafricano antiapartheid, a quien apoyó e interpretó en una película para televisión de 1987, «[la esposa de Mandela] Winnie se acercó y Mandela dijo: Winnie, ahí está tu otro marido. Fue gracioso». EFE

acd/ajs