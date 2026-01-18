El actor estadounidense Chris Pratt presenta su filme ‘Mercy’ en Ciudad de México

1 minuto

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- El actor estadounidense Chris Pratt presentó este sábado su más reciente película Mercy (Sin Piedad) en una alfombra roja de la Ciudad de México, junto a la actriz Kali Reis y el director Timur Bekmambetov.

El filme, que se estrena este jueves en todas las salas de cine del país, aborda el tema de un detective, interpretado por Pratt, quien es llevado a juicio acusado de asesinar a su esposa.

En el reparto también destacan la estadounidense Kali Reis y la sueca Rebecca Ferguson.

Pratt y Reis desfilaron en la plaza comercial Mitikah, al sur de la capital mexicana, donde cientos de fanáticos los recibieron con gritos y aplausos.

El actor estadounidense se dio el tiempo para firmar autógrafos a algunos fans que aprovecharon para sacar fotos y saludar al intérprete.

Asimismo, el director Timur Bekmambetov se dio el tiempo para interactuar con los fans entre fotos, saludos y autógrafos.

Previo a la presentación en la alfombra roja, Pratt, Reis y Bekmambetov fueron captados en la cima de la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más emblemáticos de Ciudad de México, donde posaron junto a reloj que inició una cuenta regresiva de 90 minutos haciendo alusión al tiempo que tiene el personaje de Chris Pratt- el Detective Raven- para demostrar su inocencia. EFE

csr /gad

(foto)