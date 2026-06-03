El actor estadounidense Tyler Hoechlin participará en la Comic Con de Bogotá

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Bogotá, 3 jun (EFE).- El actor estadounidense Tyler Hoechlin, conocido por interpretar a Superman en las exitosas series ‘Supergirl’ y ‘Superman & Lois’, además de su recordado papel como Derek Hale en ‘Teen Wolf’, participará en el festival de cultura pop Comic Con que tendrá lugar en Bogotá del 26 al 29 de junio.

El actor estará presente el próximo lunes 29 de junio en Corferias, como parte de las actividades de la Comic Con Colombia 2026, el evento de cultura pop, entretenimiento e industrias creativas «más importante del país», apuntó este miércoles la organización del festival en un comunicado.

Con una trayectoria que supera dos décadas en el cine y la televisión, Hoechlin es conocido por su interpretación de Clark Kent y Superman, que le permitió «ganarse el reconocimiento de millones de seguidores alrededor del mundo» y convertirse en «una de las versiones más populares y apreciadas» del icónico superhéroe de DC Comics.

Además de su trabajo en el universo de Superman, el actor también es conocido por su participación en la serie ‘Teen Wolf’, en la que interpretó al hombre lobo Derek Hale, personaje que lo convirtió en una «figura de culto» dentro de la cultura «geek» y las producciones juveniles de fantasía.

«La presencia de Tyler Hoechlin en Comic Con Colombia 2026 reafirma el compromiso del evento de acercar a los fanáticos colombianos a las grandes estrellas del cine, la televisión, el anime y la cultura pop mundial», afirmó el productor del festival, Julio Caballero.

Durante su visita a Comic Con, Hoechlin participará en sesiones de fotografías, autógrafos y videos personalizados para sus seguidores.

El actor también dará una presentación en el escenario principal del evento, donde hablará sobre su experiencia en la industria del entretenimiento, su carrera profesional y algunos de los proyectos más importantes de su trayectoria. EFE

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