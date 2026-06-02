El actor Nick Pasqual es condenado a 32 años de prisión por intentar matar a su exnovia

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Los Ángeles (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El intérprete estadounidense Nick Pasqual, famoso por su participación en ‘Cómo conocí a vuestra madre’, fue condenado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles (EE.UU.) en 2024 y luego tratar de huir a México.

Pasqual, de 36 años, fue hallado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a la que había conocido en un set de rodaje y con la que mantuvo una relación sentimental.

Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico. Según indicó la cadena ABC News, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello como resultado de la agresión.

El actor, conocido por sus roles en series de televisión, irrumpió en la casa de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló «múltiples veces», según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.

Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.

El actor huyó de la escena del crimen y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas.

Pasqual dijo en la audiencia que el ataque será una carga que llevará consigo el resto de su vida y se mostró agradecido de que Shehorn siga viva. EFE

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