El actor Wagner Moura y el film ‘Belén’, entre los preseleccionados a los Premios Platino

2 minutos

Madrid, 29 ene (EFE).- España y México, que empatan con 34 proyectos preseleccionados cada uno, así como Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19), son los países con más obras preseleccionadas en los Premios Platino, en los que destaca el actor Wagner Moura y la película argentina ‘Belén’.

Las preselecciones para los galardones en su decimotercera edición son 52 series, 14 series de larga duración y 192 largometrajes, de los cuales 136 son de ficción, 8 de animación y 48 documentales, según señala en una nota EGEDA y FIPCA, organizadores de los galardones con el apoyo de la Federación de Academias de Cine Iberoamericano.

Entre las películas latinoamericanas más destacadas se encuentran la argentina ‘Belén’, preseleccionada en 14 apartados, entre ellos mejor dirección, actriz y guión, para Dolores Fonzi; o ‘El agente secreto’, nominada a los Óscar, y que está preseleccionada en ocho categorías, entre ellas mejor actor para Wagner Moura.

Entre las series latinoamericanas con más preselecciones destaca la argentina «El eternauta» (Netflix) en catorce apartados.

Un total de 258 producciones han sido escogidas de entre 1.208 participantes, veintiuno más que en la anterior edición. Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas para estos galardones.

En las categorías de largometrajes, el mayor número de títulos lo ostentan España y México (ambos con 20), República Dominicana (16), Portugal (15) y Argentina (14).

En el apartado de miniserie o serie de televisión, los países que más títulos agrupan son España (10), México (9), Argentina (8), Colombia (7) y Brasil (6); mientras que en la categoría series de larga duración, los países participantes son México (5), España (4), Brasil (2), Colombia (1), Estados Unidos (1) y Paraguay (1).

Al anuncio de las preselecciones lo sucederá, próximamente, la selección de veinte obras o profesionales por categoría de las que, finalmente, se extraerán cuatro finalistas que competirán en la gala del próximo 9 de mayo.

El sector vive una tendencia al alza, según los organizadores de los premios. En 2021 se registraron 812 estrenos iberoamericanos, mientras que en 2022 se estrenaron 994, en 2023 un total de 1.121 y en 2024 fueron 1.196 obras estrenadas. En esta edición, se han registrando un total de 1.208 estrenos.

La Gala de Premios Platino se celebrará el próximo sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en Riviera Maya, Quintana Roo (México).EFE

