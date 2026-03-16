El acuerdo comercial con EE.UU. irá a la Corte Constitucional de Ecuador esta semana

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Quito, 16 mar (EFE).- El acuerdo comercial recíproco suscrito el pasado viernes entre Ecuador y Estados Unidos irá esta semana a la Corte Constitucional (CC) para su ratificación, informó este lunes el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Jaramillo.

«La Corte decidirá cuáles serán los siguientes pasos», dijo en la televisión Teleamazonas, al asegurar que entregarán «esta semana a la Corte» para el respectivo análisis.

El funcionario expresó su esperanza de que «lo antes posible» pueda entrar en vigor el acuerdo: «Aquí se requiere celeridad» pues Ecuador necesita inversiones y dinamizar el empleo, dijo.

«De acuerdo a lo que hemos hablado con Estados Unidos, ellos esperan que esto esté listo hasta el mes de julio», anotó, aunque aclaró que «puede ser antes».

Ya el pasado sábado, la canciller Gabriela Sommerfeld, había avanzado que «conforme a lo establecido en la Constitución, el acuerdo continuará su trámite institucional mediante el dictamen previo de la Corte Constitucional y la posterior aprobación de la Asamblea Nacional».

Señaló que el acuerdo representa un «punto de partida para profundizar la relación económica bilateral y avanzar hacia futuros instrumentos de un mayor alcance, como puede ser un tratado de libre comercio».

Tras la firma del acuerdo, el presidente, Daniel Noboa, señaló: «Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo. Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos», dijo el presidente, Daniel Noboa, tras la firma del documento.

Los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a Ecuador comenzaron en abril pasado una sobretasa del 10 % y subieron a 15 % en agosto, mientras que en noviembre se eliminaron para algunos productos como el banano y cacao, dos de las estrellas de la cadena exportadora del país andino.

El acuerdo fue suscrito en Washington tras un proceso de negociación iniciado en mayo de 2025 y concluido el pasado 13 de febrero.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, el convenio permitirá liberar el 53 % de las exportaciones no petroleras del país hacia el mercado estadounidense, lo que equivale a 2.786 millones de dólares en comercio, de acuerdo con cifras de 2025.

Entre los sectores que se beneficiarán figuran principalmente productos agroexportadores como banano, plátano, aguacate, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla, además de cacao y café y productos florícolas y palmito.

También se incluyen productos pesqueros y sus preparaciones, así como minerales estratégicos como oro, cobre y plomo, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero.

Respecto al ingreso de productos estadounidenses a Ecuador, el convenio prevé la reducción de aranceles para maquinaria agrícola y equipos industriales. La maquinaria para la construcción podrá ingresar con «arancel cero» desde la entrada en vigor del acuerdo o en cortos plazos.

El acuerdo también incluye compromisos en materia de inversión, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laborales, estándares ambientales y comercio digital.

En otros temas comerciales, Jaramillo indicó este lunes que también está pendiente en la Corte la aprobación del acuerdo con Corea del Sur, suscrito en diciembre.

Asimismo, la semana pasada la CC señaló que el tratado para la promoción y protección recíproca de las inversiones firmado, también en diciembre, con Emiratos Árabes Unidos requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, antes de su ratificación. EFE

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