El acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. supera su primer voto en el Parlamento Europeo

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Bruselas, 19 mar (EFE).- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dio este jueves luz verde al acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. y apostó por que incluya una cláusula para suspenderlo si Washington introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario.

Por 29 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el acuerdo superó así el primer voto necesario en la Eurocámara y queda ahora pendiente de la decisión final en el pleno de la institución, que está por el momento prevista para el próximo 26 de marzo pero podría retrasarse a finales de abril si una mayoría de grupos políticos lo piden.

El texto acordado incluye una cláusula para suspenderlo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o cuestiona la integridad territorial del bloque, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia.

También contiene una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Además, en las últimas semanas los eurodiputados han incluido una «cláusula de entrada en vigor» que permitiría que el acuerdo no se aplique antes de que se confirme que se cumplen todos los elementos del mismo.

El PPE y Patriotas, a favor de votarlo cuanto antes

Varios grupos políticos de corte progresista han urgido a retrasar el voto en el pleno hasta finales de abril para poder debatir el acuerdo internamente en sus filas y asegurar que no hay grandes deserciones que pudieran dar un vuelco a la votación en el último momento, como sucedió con el acuerdo UE-Mercosur el pasado mes de enero.

El Partido Popular Europeo y la ultraderecha de los Patriotas por Europa están, sin embargo, a favor de votarlo lo antes posible; el PPE alude, en concreto, a la necesidad de crear certidumbre para las empresas europeas.

El acuerdo político alcanzado por Bruselas y Washington el pasado agosto para poner fin a la tensión comercial entre ambos fijó un arancel máximo del 15 % para la mayoría de importaciones de la UE hacia Estados Unidos, mientras que los Veintisiete se comprometieron a rebajar a cero los aranceles a los bienes industriales de ese país, entre otras medidas.

Los compromisos europeos no se han puesto aún en marcha a la espera de que el Parlamento Europeo ultime su posición negociadora y pueda llegar a un acuerdo con los gobiernos de los Estados miembros, en unas negociaciones que comenzarán una vez el acuerdo se vote en pleno.

Los trabajos del Parlamento Europeo sobre este acuerdo se han congelado hasta en dos ocasiones durante este año: la primera, por las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia e imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a la isla ártica, y la segunda por la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que anuló buena parte de los aranceles del republicano. EFE

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