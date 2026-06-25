El acuerdo comercial UE-EEUU, listo para entrar en vigor antes de la fecha tope fijada por Trump

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Los 27 países miembros de la Unión Europea dieron este jueves su aprobación formal al acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos, por lo que podrá entrar en vigor antes de que expire el ultimátum fijado por Donald Trump para el 4 de julio.

El Parlamento Europeo, cuya aprobación también era necesaria, había ratificado el acuerdo la semana pasada tras negociar con Estados miembros una serie de salvaguardias para proteger mejor los intereses europeos.

A su vez, los países del bloque aprobaron la legislación que elimina los aranceles aplicados en la Unión Europea a la mayoría de los productos industriales y agrícolas procedentes de Estados Unidos.

Este era el principal compromiso asumido por los europeos el verano pasado en Turnberry, Escocia, a cambio de limitar al 15% los impuestos establecidos el año anterior por el presidente estadounidense a las importaciones europeas.

Considerando que el proceso de ratificación de la UE era demasiado largo, Trump había dado a los europeos hasta el 4 de julio, fecha de la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos, para cumplir esta promesa.

En un compromiso negociado en mayo con los Estados miembros, los eurodiputados obtuvieron una cláusula de caducidad que prevé la expiración automática del acuerdo comercial a finales de 2029, después de la finalización del mandato de Trump, salvo que se apruebe una prórroga antes de esa fecha.

Además, la Comisión podrá suspender el pacto arancelario si Trump no elimina antes de fin de año los recargos del 50% que impuso a cientos de productos que contienen acero y aluminio.

fpo/ob/lth/mab/ahg