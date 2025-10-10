The Swiss voice in the world since 1935
El acuerdo de alto el fuego comenzó en Gaza, anuncia el Ejército israelí

Jerusalén, 10 oct (EFE).- El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

«El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)», confirmó el Ejército hace unos minutos, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza. EFE

