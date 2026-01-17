El acuerdo de libre comercio con la UE es «el mayor logro» del Mercosur, destaca Milei

Asunción, 17 ene (EFE).- El cuerdo de libre comercio que firman este sábado en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es «el mayor logro» del bloque de integración latinoamericano, afirmó el presidente de Argentina, Javier Milei.

«Nos reúne un hecho de gran trascendida política y económica para todos los miembros de este bloque y el mundo entero», dijo Milei al iniciar su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo.

«Es, quizás, el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una asociación estratégica que Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado», agregó.

Milei también alertó que los parlamentos de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que tras la firma tendrán que confirmar la puesta en marcha del pacto, deberán velar a partir de ahora para que no se impongan condiciones distintas a las acordadas este sábado.

Esto, aseveró, ayudará a preservar «el espíritu de lo negociado» durante los últimos 26 años entre ambos bloques.

Este ambicioso acuerdo crea un mercado de 720 millones de personas, lo que supone la mayor zona de libre comercio de todo el mundo.

A su vez, marca una alternativa al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, defendió minutos antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una figura clave en las conversaciones que dieron vida al pacto. EFE

