El acuerdo de paz con Irán se concreta mientras Trump eleva el tono contra Israel

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El acuerdo entre EE.UU. e Irán, que Donald Trump ve factible que sea definitivo en el plazo previsto de 60 días, vio definidos este martes la fecha y lugar de la firma de su memorando de entendimiento, el viernes en el resort suizo de Bürgenstock, mientras que el presidente estadounidense empieza a elevar la presión sobre Israel.

Tras la rúbrica de ese protocolo, Washington y Teherán emprenderán negociaciones para una paz definitiva en dicho margen de dos meses.

«Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto», dijo Trump en el marco de la cumbre de los líderes del G7 en Évian, que se celebra en esa localidad prealpina francesa de lunes a miércoles.

El texto en sí mantiene todavía fuera del ojo público sus detalles. «Es muy sencillo. Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear», recalcó el líder republicano, según el cual también se establece que el estrecho de Ormuz va a estar abierto «libre de peajes».

Estados Unidos, según destacaron en Évian fuentes diplomáticas francesas, ha pedido a la coalición internacional formada para garantizar la circulación por Ormuz en caso de alto el fuego que lleve a cabo labores de desminado, pero aunque el dispositivo ha empezado a ponerse en marcha, necesita el acuerdo de Irán y Omán.

Al principio de un encuentro bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Trump prometió que no solo difundirá el contenido completo del acuerdo con Irán, sino que «probablemente» también ofrecerá una conferencia de prensa «para leerlo palabra por palabra» y garantizar una cobertura mediática apropiada.

A falta de conocerse dicha letra pequeña, las autoridades suizas anunciaron este martes que no se firmará en Ginebra, como se indicó previamente, sino en Bürgenstock, en el centro del país.

Pakistán y Catar, países mediadores, propusieron este escenario, que ya en 2024 acogió a decenas de líderes mundiales con ocasión de una cumbre para la paz en Ucrania en la que no estuvo presente Rusia.

El fondo soberano de Catar es dueño del resort anunciado, un lugar de difícil acceso, ya que se encuentra en una cresta montañosa a 500 metros sobre el lago Lucerna, lo que lo hace ideal para ocasiones que requieren alta seguridad.

El esperado pacto para poner fin a casi cuatro meses de conflicto regional y crisis energética global sigue creando grandes expectativas, como este martes mostraron diversos líderes de organizaciones multilaterales.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, subrayó desde París que será «una muy buena noticia para la economía global», mientras que desde Viena el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que la crisis energética desatada por el conflicto ha sido «la peor para la población civil en una generación».

Reproches a Israel

Trump no ahorró reproches contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le pidió ser «más responsable» respecto al Líbano, asegurando no estar contento con cómo ha actuado en ese país y en su ofensiva contra la milicia chií Hizbulá.

Aunque aseguró que el acuerdo con Irán perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel, le afeó acciones como lanzar ataques contra territorio libanés en plena negociación de la paz con Irán, no sin subrayar que su relación sigue siendo «fantástica».

Trump dejó claro este martes que para él la situación en el Líbano es un conflicto «menor», y ante el emir de Catar, Tamim Ben Hamad Al Thani, sugirió que sea Siria el país que asuma el peso contra Hizbulá: «Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, Siria podrá», apuntó.

Los líderes del G7, a su vez, coinciden en que Israel debe poner fin a su ofensiva en el Líbano y retirarse de la parte que ocupa, y en que será necesaria una nueva fuerza multinacional que respalde al Ejército libanés para recuperar el control del territorio, en detrimento de Hizbulá. EFE

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