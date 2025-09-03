El acuerdo Mercosur-EFTA se firmará en Brasil en septiembre, según el canciller de Uruguay

Montevideo, 3 sep (EFE).- El acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se firmará, si no hay «sorpresas», durante el mes de septiembre, según confirmó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

«Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil», señaló el ministro de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa que dio en la sede del Poder Ejecutivo de Montevideo.

Allí, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió este miércoles las cartas credenciales de los embajadores de Rusia, Irán y Noruega. Lubetkin apuntó que el acuerdo Mercosur-EFTA fue tratado con el embajador noruego, Halvor Saetre.

Tiempo atrás, el canciller ya había destaco la importancia del mencionado tratado entre el bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y puntualizó que los países significan un Producto Interno Bruto de más de tres trillones de dólares.

También resaltó su valor de este para impulsar el acuerdo con la Unión Europea.

«Se va a firmar antes y eso va a terminar a dar un empuje a quien todavía no está convencido en la UE, porque acá en Mercosur estamos todos convencidos de que tenemos que firmarlo y firmarlo rápido», dijo a la prensa el pasado 24 de julio.

En ese sentido, este miércoles, el canciller celebró «la señal» llegada desde la Comisión Europea, que propuso los actos legales para que los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo completen la ratificación del acuerdo de asociación con el Mercosur.

Lubetkin detalló que en esta jornada inició lo que espera que sea «el proceso final» para una ratificación que es optimista que pueda concretarse antes de fin de año, durante la presidencia pro tempore de Brasil en el bloque sudamericano.

«Estas son excelentes noticias para Uruguay, pensando en el desarrollo de este país no en semanas o meses, sino en años», dijo el titular de la cartera, quien agregó: «Un acuerdo de este tipo nunca lo firmamos. No lo firmó Uruguay y no lo firmó el Mercosur. Las propias autoridades de la UE hoy decían que es un cambio de calidad nunca antes registrado para la UE. Podemos usar las mismas palabras de nuestro lado». EFE

