El acuerdo Mercosur-EFTA se firmará en septiembre, según el canciller de Uruguay
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Montevideo, 3 sep (EFE).- El acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se firmará, si no hay «sorpresas», durante este mes, según confirmó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.
«Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil», señaó el ministro de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa en la sede del Poder Ejecutivo de Montevideo. EFE
scr/rmp/psh
(foto) (video)