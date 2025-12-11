El acuerdo Mercosur-UE será «clave» para ambos bloques, dice el canciller de Uruguay

La firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea prevista para el 20 de diciembre en Brasil será un paso «clave» para ambos bloques y sería «muy negativo» que se diera otro escenario, dijo el miércoles a la AFP el jefe de la diplomacia de Uruguay.

Confiado en que se concrete el Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea tras décadas de negociaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, asegura que los socios plenos del bloque sudamericano, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están con «la lapicera abierta» para la firma.

El pacto permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina, a cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos a Europa.

«En este cuadro internacional entrar en una nueva fase Unión Europea-Mercosur es clave para los dos y sería muy negativo que pasara otra cosa que no fuera la firma», puntualizó el canciller en entrevista con la AFP.

El martes, la Unión Europea (UE) anunció que reforzará sus controles sobre las exportaciones agrícolas, con el fin de intentar convencer a Francia de apoyar el acuerdo comercial.

Francia se había opuesto al acuerdo comercial en «su estado» actual y exigió que se reforzaran los controles, sobre todo de restos de pesticidas, para replantearse su posición al respecto.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, espera que los 27 estados miembro autoricen el acuerdo entre el 16 y el 19 de diciembre en Bruselas.

El 20 de ese mes está prevista la firma del tratado entre los dos bloques regionales en Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil, según una fuente europea.

El tratado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los legisladores de los países sudamericanos.

