El acusado de violar a Gisèle Pelicot niega los hechos, las pruebas y dice que es víctima

2 minutos

Nimes, 8 oct (EFE).- Husamettin D., el único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, negó este miércoles los hechos y las pruebas en su contra, al asegurar que él también es una víctima del exmarido, Dominique Pelicot, el cerebro del plan.

“¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!”, exclamó el acusado, de 44 años, que declaró este miércoles en la tercera jornada del juicio en apelación que tiene lugar en Nimes, al sur de Francia.

A lo largo de su interrogatorio Husamettin D. mantuvo un discurso contradictorio en sus respuestas ante el tribunal, los abogados de la víctima y el fiscal.

Reconoció como su víctima a Gisèle Pelicot, pero luego lo negó. Igualmente, aseguró que los tres consintieron la práctica sexual, pero más tarde admitió que en ningún momento la víctima accedió a ellas, al estar completamente inconsciente.

Del mismo modo, contestó los 14 vídeos de los hechos -de unos 30 minutos de duración en total- que grabó Dominique Pelicot en la noche del 28 al 29 de junio de 2019, cuando el acusado acudió al hogar de la expareja, en un pueblo de 6.000 habitantes llamado Mazan, del sur de Francia.

Unas pruebas que ya le condujeron en diciembre a una primera condena de nueve años de prisión por el delito de violación.

Las grabaciones permiten constatar que la víctima está completamente inerte en la cama, incapaz de reaccionar a las violaciones a las que fue sometida por ambos hombres.

En ellos se ve cómo Husamettin D. penetra en múltiples ocasiones a Gisèle Pelicot, a la que van moviendo como a un objeto para cambiar de posición. En algunos momentos incluso se la escucha roncar.

Stéphane Babonneau, uno de los abogados de la víctima, le preguntó al acusado si consideraba que estaba en una fase de negación de la realidad, incapaz de asumir los hechos. “No”, respondió simplemente. EFE

