El acusado del asesinato de Teresa Rodríguez pide perdón a los padres durante el juicio

Bruselas, 9 oct (EFE).- César A.C, de 26 años, acusado del asesinato de la enfermera española de 23 años Teresa Rodríguez el 27 de octubre de 2022 en Bruselas, pidió este jueves disculpas a los padres de la víctima durante el juicio que está teniendo lugar en el Palacio de Justicia de la capital belga.

«Os pido perdón por todo lo que hice, porque no tiene nombre», aseguró Cesar A.C después de que los padres de Rodriguez y su hermano hubiesen declarado sobre la relación que hija tenía con el acusado y cómo se enteraron de su muerte tras ser acuchillada.

César A.C aprovechó la presencia de los progenitores de la enfermera para asegurar que Teresa «era una mujer increíble» y se disculpó por si su testimonio durante el juicio podía ocasionarles aún un daño mayor a los familiares de la víctima.

El acusado dijo este jueves que no fue capaz de aceptar la ruptura de su relación con una persona a quien «quería» y «admiraba tanto», y que jamás se perdonará el hecho de haber terminado con su vida.

César A. C., un guardia civil en prácticas que posteriormente fue expulsado del instituto armado, recordó los detalles de su relación, que comenzó en 2019, tuvo un parón en 2020 y recomenzó en 2021, y admitió que su temor a perder a la enfermera se hizo intenso cuando ella decidió trasladarse a Bruselas para llevar a cabo una formación en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

En la sesión de este jueves se leyó el acta de acusación, que incluye una detallada relación de los hechos, incluido el apuñalamiento (más de 150 cuchilladas) ocurrido en torno a las 6 de la mañana del 27 de octubre, en el apartamento que la joven ocupaba en el centro de Bruselas.

Una noche antes, el 26 de octubre, según consta en el acta, Cesar A. C. buscó información en internet sobre cómo seccionar la arteria aorta y causar otras heridas mortales. También escribió un mensaje en Google Keep, que luego no llegó a enviar, en el que pedía perdón por lo que iba a hacer a sus padres, hermanos, abuela y otras personas y se excusaba también ante a la familia de la joven.

La madre de la enfermera, Blanca Llamazares, aseguró durante el juicio que el novio de su hija era una persona «controladora» y explicó su extrañeza cuando supo que, pese a que la relación sentimental estaba rota, él había decidido viajar hasta Bruselas y alojarse en el piso que Teresa compartía con otra joven polaca.

Llamazares también aseguró que César A.C había mentido durante su testimonio, ya que sabía que durante esos días la compañera de piso de su hija había tenido que viajar a su país de origen y que, por lo tanto, la enfermera se encontraba completamente sola y desprotegida cuando fue apuñalada.

Durante el curso de la instrucción y sobre la base de los elementos que apuntan a una premeditación, el juez instructor del caso pidió la recalificación de los hechos de homicidio a asesinato.

César A. C. se enfrenta a una pena de cadena perpetúa a propuesta de la Fiscalía como supuesto autor de un delito de homicidio premeditado. En los últimos tres años ha estado en al menos dos centros penitenciarios belgas, el último en la cárcel de Haren, una prisión próxima a Bruselas. EFE

