El aeropuerto de Bogotá interrumpe brevemente sus operaciones por un dron

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El aeropuerto de Bogotá detuvo brevemente sus operaciones el jueves por el sobrevuelo cercano de un dron, aparatos usados por los guerrilleros para sus ataques en Colombia.

Autoridades de El Dorado informó de que tuvo que activar un protocolo de seguridad por la presencia de un dron en las «cercanías».

Dos aeronaves con origen en Santiago de Chile y la ciudad colombiana de Cali tuvieron que realizar maniobras para abortar sus aterrizajes, según indicó la Aeronáutica Civil en X. Luego de 24 minutos, el aeropuerto volvió a operar con normalidad.

Este es el segundo incidente vinculado a drones en una semana. La noche del martes, el aeropuerto suspendió el tránsito durante 45 minutos.

Colombia vive un nuevo fenómeno de la violencia en el conflicto armado de más de seis décadas, debido al uso de drones por parte de grupos guerrilleros para atentados. En algunas zonas de dominio rebelde está prohibido usar estos dispositivos.

Los guerrilleros, principalmente del ELN y disidentes de las extintas FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, han atacado estaciones de policía, bases militares y viviendas.

Al menos 8.000 ataques de este tipo causaron 20 muertos y casi 300 heridos, entre uniformados y civiles, en 2025, según el ministro de Defensa.

La Aeronáutica Civil no ha indicado el origen de los sobrevuelos en el aeropuerto de Bogotá.

El Dorado fue el más transitado de Latinoamérica en 2024 con más de 45,8 millones de pasajeros, por encima del de Ciudad de México y el de Sao Paulo, según el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe.

das/dga