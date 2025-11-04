El aeropuerto de Bruselas cierra su espacio aéreo por la presencia de drones

Bruselas, 4 nov (EFE).- El aeropuerto de Bruselas-Zaventem cerró completamente este martes debido a la presencia de tres drones en las proximidades de la terminal poco antes de las 20.00 hora local (19.00 GMT), según informó el diario local Het Laatste Nieuws.

Algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y los aparatos que debían aterrizar en la capital belga están siendo desviados hacia otras localidades belgas como Lieja, Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o Fráncfort, según puede verse en la web especializada Flight Radar.

Otros aparatos permanecen en el aire en un circuito de espera, mientras desde la terminal de Zaventem señalaron a ese diario que están «investigando el asunto» y que por el momento no hay vuelos que aterricen o despeguen de Bruselas-Zaventem. EFE

jaf/psh