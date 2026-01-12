El aeropuerto de Ciudad de México suspende despegues y aterrizajes a causa de la neblina

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) suspendió este lunes de manera temporal todos sus despegues y aterrizajes previstos como medida de seguridad por la presencia de neblina.

En una publicación en la red social X, el principal aeropuerto del país informó que esta medida se efectúa para «salvaguardar la seguridad» de las operaciones, que se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso por las condiciones meteorológicas.

La presencia de neblina es un fenómeno recurrente en la capital mexicana, especialmente durante las primeras horas del día y en determinadas temporadas del año, y suele provocar retrasos o desvíos de vuelos, en particular en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina.

Sin ir más lejos, el pasado 31 de diciembre el AICM tuvo que suspender todos los aterrizajes, aunque a diferencia de en esta ocasión, los despegues se desarrollaron con normalidad.

Según varias estimaciones, unos 90.000 pasajeros pasan al día por este aeropuerto, uno de los más grandes de toda América Latina en cuanto a tráfico de pasajeros. EFE

